«Осторожно - лёд еще тонкий»: беломорчане массово отправились на зимнюю рыбалку

Очевидцы опубликовали фотографии в местном паблике.

Сейчас в Беломорском районе начался лов корюшки. Рыбаки отправились за добычей. Фото опубликовали в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

«Кто не сидел с удочкой, не поймет какое это удовольствие, сама с Беломорского района, в детстве постоянно ходили на зимнюю рыбалку, а корюшка очень вкусная рыба, как и навага, сельдь- беломорка, только осторожно — лёд ещё тонкий, так что хорошего улова», — сообщила пользователь в соцсети.

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