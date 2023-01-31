Осторожно! В семечках подсолнечника, завезенных в Петрозаводск, обнаружен карантинный сорняк

В семечках подсолнечника обнаружены семена карантинного сорного растения — амброзии, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
По результатам карантинного фитосанитарного мониторинга, проведенного должностными лицами Управления 10 февраля, в местах оптовой реализации плодоовощной продукции, расположенных на территории Петрозаводска, в четырех партиях подсолнечника из Краснодарского края выявлены семена карантинного сорного растения — амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.).
Наличие карантинного вредного организма в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.
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