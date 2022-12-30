Осторожность спасла жизнь пешеходу в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Кукковке водитель иномарки вылетел на перекресток под запрещающий сигнал светофора и чуть не сбил пешехода.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором камера компании «Сампо.ру» запечатлела, как 7 января в 22.07 на перекрестке улиц Ровио и Торнева водитель на иномарке вылетел на перекресток под заперщающий сигнал светофора и чуть не сбил пешехода.

Только благодаря осторожности пешехода удалось избежать трагедии.