«Остров Заонежье»: проект о путешествии по Кижских шхерам теперь на «Столице на Онего»

Продолжение большого путешествия авторов бестселлера «Заонежье обетованное» теперь будет выходить на нашем сайте. При поддержке туркомпании «Золотое кольцо Карелии».

Об удивительном крае, полном тайн и загадок, его прошлом и настоящем. О людях, которые живут здесь и которые приехали сюда со всего света в поисках счастья и покоя. Эти слова стояли в эпиграфе книги «Заонежье обетованное» журналиста Евгения Белянчикова и фотографа Игоря Подгорного. Книга вышла в 2023 году и переросла в большой проект с составлением турмаршрута и установкой стендов в Заонежье. Весной 2024 года «Группа проектов: «Заонежье обетованное» заняла первое место на выставке «Земля Калевалы» в Петербурге. А фотовыставка о Заонежье со снимками, которые сделал Игорь, была представлена в Таврическом дворце северной столицы России. Само путешествие, описанное в книге, состоялось в далеком 2017 году.

Много воды утекло. Но много осталось. Там – в Заонежье. И осталась идея – а что если проехать по Заонежью, но не на машине, а на лодке, на катере! Ведь Заонежье – на самом деле не одно. Их два – то, что на суше, материковое, с дорогами и цивилизацией. То, что в шхерах – водное, суровое, труднодоступное. Второе когда-то называлось Кижская волость с центром на легендарном острове Кижи.

И народа в Заонежье, как мы убедились, два. Островитяне и жители тех материковых деревень волости, куда можно добраться только по воде. Так родилась идея второго заонежского путешествия, на этот раз по воде, и второго проекта, который получил название «Остров Заонежье». В поездке приняли участие редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков, фотограф Игорь Подгорный и житель деревни Кондобережская, герой первой книги, который лично восстановил 100-летний дом, Сергей Шихуцкий.

Теперь этот проект будет выходить на «Столице на Онего».

Надеемся, что он превратиться во вторую книгу. Читайте по ССЫЛКЕ вступление и первую главу о двух церквях с разной судьбой.