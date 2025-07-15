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«Остров Заонежье»: проект о путешествии по Кижских шхерам теперь на «Столице на Онего»

Новости. Общество
15:00, 25 Июля 2025
фото: © Игорь Подгорный

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Продолжение большого путешествия авторов бестселлера «Заонежье обетованное» теперь будет выходить на нашем сайте. При поддержке туркомпании «Золотое кольцо Карелии».

Об удивительном крае, полном тайн и загадок, его прошлом и настоящем. О людях, которые живут здесь и которые приехали сюда со всего света в поисках счастья и покоя. Эти слова стояли в эпиграфе книги «Заонежье обетованное» журналиста Евгения Белянчикова и фотографа Игоря Подгорного. Книга вышла в 2023 году и переросла в большой проект с составлением турмаршрута и установкой стендов в Заонежье. Весной 2024 года «Группа проектов: «Заонежье обетованное» заняла первое место на выставке «Земля Калевалы» в Петербурге. А фотовыставка о Заонежье со снимками, которые сделал Игорь, была представлена в Таврическом дворце северной столицы России. Само путешествие, описанное в книге, состоялось в далеком 2017 году.

Много воды утекло. Но много осталось. Там – в Заонежье. И осталась идея – а что если проехать по Заонежью, но не на машине, а на лодке, на катере! Ведь Заонежье – на самом деле не одно. Их два – то, что на суше, материковое, с дорогами и цивилизацией. То, что в шхерах – водное, суровое, труднодоступное. Второе когда-то называлось Кижская волость с центром на легендарном острове Кижи.

И народа в Заонежье, как мы убедились, два. Островитяне и жители тех материковых деревень волости, куда можно добраться только по воде. Так родилась идея второго заонежского путешествия, на этот раз по воде, и второго проекта, который получил название «Остров Заонежье». В поездке приняли участие редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков, фотограф Игорь Подгорный и житель деревни Кондобережская, герой первой книги, который лично восстановил 100-летний дом, Сергей Шихуцкий.
Теперь этот проект будет выходить на «Столице на Онего».

Надеемся, что он превратиться во вторую книгу. Читайте по ССЫЛКЕ вступление и первую главу о двух церквях с разной судьбой.

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