Осужденного за коррупцию экс-чиновника мэрии Петрозаводска Рохманюка допросили по «делу Боднарчука»

В Петрозаводском городском суде состоялся допрос бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства администрации карельской столицы Виталия Рохманюка.

Сегодня в Петрозаводском горсуде допросили в качестве свидетеля Виталия Рохманюка. Бывшего чиновника мэрии доставили в суд в наручниках в сопровождении конвоя, в том числе автоматчика.



В период работы в мэрии Рохманюк занимался вопросами архитектуры и градостроительства. В этой связи суд интересовало, какое отношение Виталий Рохманюк может иметь к вопросам строительства оптовой базы на Пряжинском шоссе и строительству жилья на Балтийской улице.



По версии обвинения, экс-спикер горсовета Геннадий Боднарчук мог брать взятки у своего заместителя Валерия Матвеева для решения градостроительных вопросов, в которых был заинтересован Матвеев. В частности, речь шла о возведении оптовой строительной базы на Пряжинском шоссе. С идеей такого строительства к Матвееву якобы обратился хозяин компании «ЦСК» Евгений Михеев. Затем Валерий Матвеев обратился за поддержкой к Боднарчуку. В указанной сделке мог участвовать и экс-начальник управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк.



Также ранее сообщалось, что, по данным следствия, Матвеев просил Боднарчука «убедить главу Петрозаводского городского округа Мирошник организовать проведение в администрации Петрозаводского городского округа повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования „многоквартирные жилые дома до пяти этажей включительно“ для земельного участка. площадью 7185 кв. метров, находящегося по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, в районе улицы Балтийской».



Сегодняшнее заседание было закрыто, когда суд принял решение изучить переписку Виталия Рохманюка.



Напомним, экс-начальник управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взятки.