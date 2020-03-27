Осужденного за наркотики жителя Карелии лишили водительских прав

Суд лишил водителя прав из-за медицинских противопоказаний, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 43-летний житель Сортавалы имеет водительское удостоверение со сроком действия до 2025 года.

Вместе с тем, он с 1998 года состоит на диспансерном учете с диагнозом, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Кроме того, в январе 2020 года по приговору суда мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков. Из заключения экспертов по уголовному делу следует, что у осужденного также имелись и иные заболевания, являющиеся противопоказаниями к управлению автотранспортом.

Суд также обязал местного жителя сдать водительское удостоверение в ОГИБДД в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.



Решение не вступило в законную силу.

Ранее прокуратура Карелии лишила прав больного водителя грузовика в Костомукше.