Осужденному за мошенничество с больничным питанием Станиславу Мишичеву сократили срок наказания

Верховный суд Карелии изменил наказание осужденному за мошенничество с питанием в Республиканской больнице им. Баранова Станиславу Мишичеву.

Апелляционную жалобу Верховный суд рассмотрел сегодня, 28 июля. Судья Олег Гудков изменил приговор Петрозаводского суда в отношении учредителя компании «Диетгрупп» Станислава Мишичева и сократил ему срок наказания до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. То есть на год.

— Сумма назначенного бизнесмену штрафа в 900 тысяч рублей оставлена без изменения, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Напомним, по данным следствия, в период с октября 2020 по декабрь 2022 года учредитель и фактический руководитель коммерческой организации Станислав Мишичев совершил хищение бюджетных денежных средств в рамках заключенного государственного контракта по организации общественного питания в медицинском учреждении республики. Используя свое служебное положение фигурант не выполнял в полном объеме условия контракта, заменял продукты питания в блюдах для пациентов на более дешевые и уменьшал объемы продуктов, используемых при приготовлении. Медицинскому учреждению был причинен материальный ущерб на общую сумму более 14,2 млн рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал, на стадии предварительного следствия полностью возместил ущерб, причиненный медицинскому учреждению. 20 мая этого года Петрозаводский суд приговорил Станислава Мишичева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 900 тысяч рублей. Однако, защита обжаловала приговор.

Ренее приговор в отношении экс-диетврача Республиканской больницы оставили прежним. Обвинение доказало, что с 2015 по 2022 год медик ежемесячно получала взятки от компании «Диетгрупп». За эти деньги она должна была закрывать глаза на нарушения в питании пациентов, включая замену продуктов на более дешевые. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн рублей. Людмилу Балашову приговорили к 8 годам колонии общего режима, штрафу 3,6 млн рублей и запрету заниматься врачебной деятельностью 3 года. Она, в отличие от Станислава Мишичева, вину не признала.