Осужденные главы двух поселений на севере Карелии лишились работы только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Беломорского района Карелии проверила, как в поселениях исполняют законодательство о муниципальной службе.

Прокуратура Карелии выяснила, что глава администрации Сосновецкого сельского поселения и глава Летнереченского сельского поселения продолжили работать, несмотря на то, что в их отношении вступили в силу приговоры суда.



Чиновников признали виновными соответственно в злостном неисполнение решения суда и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.



Прокуратура района обратилась к руководителям Советов этих поселений. Полномочия осужденных чиновников прекращены, рассказали в прокуратуре региона.