Осужденные главы двух поселений на севере Карелии лишились работы только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Беломорского района Карелии проверила, как в поселениях исполняют законодательство о муниципальной службе.
Прокуратура Карелии выяснила, что глава администрации Сосновецкого сельского поселения и глава Летнереченского сельского поселения продолжили работать, несмотря на то, что в их отношении вступили в силу приговоры суда.
Чиновников признали виновными соответственно в злостном неисполнение решения суда и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.
Прокуратура района обратилась к руководителям Советов этих поселений. Полномочия осужденных чиновников прекращены, рассказали в прокуратуре региона.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание