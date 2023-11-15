Осужденные изготовили чехлы на кювезы для недоношенных детей в перинатальном центре имени К. А. Гуткина

Подобная благотворительная акция проводится в пенитенциарном учреждении Карелии не впервые.

В республиканский перинатальный центр имени К. А. Гуткина передали чехлы на кювезы для недоношенных детей, изготовленные осужденными женщинами участка колонии-поселения при ФКУ ИК-9, сообщили в паблике УФСИН России по Республике Карелия 17 ноября.

Медицинскому учреждению передали два хлопчатобмужных чехла для кювезов. Подобная благотворительная акция проводится в пенитенциарном учреждении не впервые, подчеркнули в группе.

Осужденные женщины участка колонии-поселения при Исправительной колонии №9 за несколько лет сшили более 20 специальных чехлов на кювезы для республиканского перинатального центра. Изделия изготовили из качественных и безопасных материалов, они соответствуют озвученным медиками требованиям.

Накидки, по словам специалистов, помогают в сохранении необходимого температурного режима в боксах, они защищают новорожденных от световых и звуковых раздражителей, воссоздавая внутриутробные условия и увеличивая шансы маленьких пациентов на успешное лечение и выздоровление.