890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Осужденные колонии Карелии сыграли в КВН

Новости. Общество
17:40, 23 Ноября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

В исправительной колонии №7 заключенные сыграли в КВН, сообщили в УФСИН Карелии.

В этом году свой юбилей отметил Клуб Веселых и Находчивых. Уже 60 лет всех любителей юмора и хорошего настроения эта игра радует с телевизионных экранов и не только.

В преддверии круглой даты, осужденным исправительной колонии №7 рассказали об истории создания КВН, о правилах и конкурсах игры, о знаменитых игроках и судьях. Кроме того, участники команды КВН учреждения исполнили понравившиеся номера из турниров разных лет. В студии кабельного телевидения «Выгозерье» записали видеоролики и объединили в единый видеоконцерт, который показали в колонии по внутреннему кабельному телевидению.

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса творческих выступлений в 2020 году, подготовленных осужденными, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, команда исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике Карелия заняла 2 место.

Творческая инициатива осужденных всегда поддерживается администрацией, а участие в общественной жизни колонии и в культурно-массовых мероприятиях положительно сказываются на поведении осужденных и стремлении к исправлению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-23 18:08:32
Не жизнь, а малина. Новогоднее оливье бонусом. Ночному фотографу понравится
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
16.11.2021, 09:22
На Первом канале прочли самоироничные стихи мэра Петрозаводска, попавшего в ДТП (ВИДЕО)
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов

Чтиво

Сегодня 14:01
Без политики
Вы уволены! 3
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»