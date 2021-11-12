Осужденные колонии Карелии сыграли в КВН

В исправительной колонии №7 заключенные сыграли в КВН, сообщили в УФСИН Карелии.

В этом году свой юбилей отметил Клуб Веселых и Находчивых. Уже 60 лет всех любителей юмора и хорошего настроения эта игра радует с телевизионных экранов и не только.

В преддверии круглой даты, осужденным исправительной колонии №7 рассказали об истории создания КВН, о правилах и конкурсах игры, о знаменитых игроках и судьях. Кроме того, участники команды КВН учреждения исполнили понравившиеся номера из турниров разных лет. В студии кабельного телевидения «Выгозерье» записали видеоролики и объединили в единый видеоконцерт, который показали в колонии по внутреннему кабельному телевидению.

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса творческих выступлений в 2020 году, подготовленных осужденными, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, команда исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике Карелия заняла 2 место.

Творческая инициатива осужденных всегда поддерживается администрацией, а участие в общественной жизни колонии и в культурно-массовых мероприятиях положительно сказываются на поведении осужденных и стремлении к исправлению.