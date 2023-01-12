Осужденные колонии в Карелии отметили 140-летие Алексея Толстого

С заключенными ИК-7 в Сегеже провели литературную встречу, посвященную 140-летию со дня рождения советского писателя, пишет УФСИН Карелии.

Сотрудники отдела по воспитательной работе исправительной колонии №7 в Сегеже провели с осужденными литературную встречу, посвященную 140-летию со дня рождения великого советского писателя.



Заключенным рассказали о том, что классик оставил значительный след в истории русской словесности: собрание его сочинений включает 13 томов — это рассказы, пьесы, романы и сказки.



Кроме того, участники изучили биографию и творческий путь автора, узнали о существовании всероссийской премии имени А.Н. Толстого, а также поговорили о самых известных его произведениях: сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино», исторических повестях «Иван Грозный», «Петр Первый», романах «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина».



В УФСИН Карелии напомнили, что Алексей Николаевич Толстой родился 10 января 1883 года в Самарской губернии. Отцом Алексея был граф Николай Толстой, однако некоторые биографы приписывают отцовство неофициальному отчиму будущего писателя — Алексею Аполлоновичу Бострому



Мать Алексея Толстого, Александра Тургенева, с юности увлекалась литературным творчеством и привила этот интерес сыну.



