Осужденные криво установили блок у мемориала "Вечный огонь" в Петрозаводске

Брак в работе осужденных, которые выполняют ремонт мемориального комплекса "Вечный огонь", обнаружил общественник Юрий Русанов.

Как отметил на своей странице в соцсети общественник Петрозаводска Юрий Русанов, он сомневается, что осужденные, которые выполняют ремонт мемориала "Вечный огонь", смогут качественно выполнить работу.

"Ремонт на пл. Ленина, - написал общественник. - Меня терзают смутные опасения... Разобрали всю булыжную мостовую. Несколько осуждённых в красных жилетах трудятся, меж ними ходит надзиратель. Получится ли качественная реставрация - сомневаюсь. Подневольный, принудительный труд всегда низкопроизводительный и некачественный. Я даже не советовал брать сувениры, сделанные в зоне. Аляповато и с негативной аурой. Если творец вкладывает в свое произведение душу, то ЗК испытывает к работе неприязнь и злобу. А зачастую делает на зло тюремщикам. Помнится, дом на Невского строили с помощью осуждённых, так они в одном месте вместо трубы лом приварили, все долго искали, почему вода не идёт? Может эти рассуждения преждевременны, но блок у "Вечного огня" уже установлен криво, со щелью, некрасиво... Что-то будет с площадью?"



© Юрий Русанов

Напомним, реконструкцию мемориального комплекса "Вечный огонь" на площади Ленина в Петрозаводске выполняет ООО "СМС". В рамках проведения работ планируется отремонтировать асфальтовое покрытие, уложить брусчатку из натурального камня, устроит газоны по склону мемориального комплекса, пешеходные дорожки, установит опоры освещения и заменит плиты братской могилы.

Срок окончания работ - 20 ноября.

Как стало известно, демонтаж старой брусчатки выполняют осужденные колонии-поселения ИК-9.



© Юрий Русанов