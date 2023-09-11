Осужденные по сямозерскому делу инструкторы в Карелии должны будут выплатить 54 миллиона рублей

Молодые инструкторы, осужденные по делу о гибели детей на Сямозере, не только попадут за решетку, но и будут должны выплатить 54 миллиона рублей на двоих.

Сегодня, 11 сентября, состоялось заседание Петрозаводского городского суда, где был оглашен приговор по уголовному делу в отношении двух инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро». Валерий Круподерщиков и Павел Ильин были признаны виновными.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, оба инструктора были приговорены к лишению свободы. Валерий Круподерщиков — к 6 годам заключения, Павел Ильин — к 5 годам. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и их законных представителей — инструкторы должны будут возместить причиненный моральный вред на сумму более 54 миллиона рублей.

Как уточнили в прокуратуре Карелии «Столице на Онего», меньшую сумму — 17 миллионов 800 тысяч рублей — выплатит Павел Ильин. Валерий Круподерщиков должен будет выплатить 36 миллионов 500 тысяч рублей.