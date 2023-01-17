Осужденные представительницы прекрасного пола из колонии Карелии напекли пирогов на конкурс

В УФСИНе Карелии подвели итоги регионального этапа конкурса среди осужденных женщин «А ну-ка, девушки!».

В конкурсе талантов приняли участие осужденные женщины участка колонии-поселения ИК-9.

За победу в региональном этапе боролись 5 представительниц прекрасного пола. Каждая из них должна была рассказать о себе, своих увлечениях, подготовить и прочитать стихотворение на выбор, а также продемонстрировать кулинарные способности — приготовить пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей, например, картофеля.

«Для нас, оступившихся однажды, очень важно оставаться привлекательными, заботливыми, наполнить свой духовный мир», — отметили конкурсантки.

Жюри было непросто выбрать лучшую из лучших, ведь каждая участница смогла проявить себя. Но после долгих дискуссий имя победительницы все же было названо. Ею стала осужденная Александра, которая представит регион на втором этапе конкурса талантов среди преступивших закон женщин.

Добавим, что «А ну-ка, девушки!» ФСИН России проводит ежегодно. Его главные задачи — повышение нравственного и культурного уровня осужденных, организация их досуга, формирование интереса к семейным ценностям и профилактики правонарушений.