Осужденные из Петрозаводска пришли на помощь бездомным животным

Лица, преступившие черту закона, сообщили о желании сделать что-то хорошее.

Осужденные к принудительным работам УФИЦ-1 при ИК-9 в Петрозаводске оказали помощь приюту для животных «Дорога домой», сообщили в паблике УФСИН России по Республике Карелия.



О желании сделать что-то хорошее лица, преступившие черту закона, сообщили сотрудникам центра. Те, в свою очередь, связались с руководством приюта и поинтересовались, в чем нуждаются его подопечные.



В приют привезли очередную партию опилок, которые используются в качества подстилок в вольерах. Однако обычно их просто выгружают на землю, и в дальнейшем уже волонтеры раскладывают их по мешкам.



Осужденные УФИЦ-1 проявили инициативу и вызвались оказать содействие в решении этого вопроса. Кроме того, они помогли перенести мешки с опилками под навес.





Работники приюта для животных «Дорога домой» поблагодарили участников акции за оказанную помощь.



«Добавим, что подобные поступки со стороны тех, кто когда-то оступился и оказался в местах лишения свободы, считаются не только верным признаком их исправления и социальной адаптации, но и примером проявления доброты и отзывчивости», — отметили в источнике.