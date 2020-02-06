Осужденные в Карелии смогут начать работать на "мусорный" бизнес

Сенатор Игорь Зубарев обсудил с начальником карельского УФСИН России Александром Терехом возможности развития производственного потенциала исправительных учреждений республики.

Встреча члена Совета Федерации Игоря Зубарева с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Карелии Александром Терехом стала продолжением разговора, начатого главой республики Артура Парфенчикова с директором ФСИН России Александром Калашниковым в Москве.

"В январе в ходе беседы с участием сенаторов было принято решение о создании в Карелии рабочей группы по взаимодействию между предприятиями и учреждениями ФСИН. И мы уже включились в работу, цель которой развитие производственного потенциала исправительных учреждений республики. Вовлечение производственных возможностей исправительных учреждений в экономику региона способствует как расширению ассортимента выпускаемых изделий, так и созданию дополнительных рабочих мест для осужденных", - уверен сенатор.

На встрече обсудили проект Соглашения между правительством республики и Федеральной службой исполнения наказаний, который был разработан в карельском управлении ФСИН по итогам встречи в Москве. Так, представители ведомства предлагают увеличить размер компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства за закупленное оборудование в целях создания или расширения производств с привлечением труда осужденных.

В УФСИН считают, что система может быть интегрирована в реализацию "мусорной реформы". Предприниматели могут использовать труд осужденных на своих производствах по переработке (утилизации) мусора или создавать такие предприятия на территории колоний-поселений. Но для этого необходимо разработать меры поддержки для таких представителей "мусорного" бизнеса.

Среди предложений, включенных в проект Соглашения, - обеспечение деревоперерабатывающих производств учреждений исправительной системы лесоматериалами в необходимом объеме или выделение делянок лесозаготовителям, осуществляющим поставку в учреждения на льготной основе.

В ходе беседы также обсуждались законодательные инициативы, касающиеся правого регулирования производственной деятельности учреждений исправительной системы.

"Люди, отбывающие наказание, должны иметь возможность работать. Это трудовая адаптация заключенных. Поэтому процедура организации производств в учреждениях системы исполнения наказаний должна быть максимально упрощена. И над этим мы продолжим работу, внося поправки в федеральное законодательство", - подытожил парламентарий.