Осужденный экс-депутат Матвеев выступил в суде по «делу Боднарчука»

Осужденный по коррупционному делу экс-депутат Петросовета Валерий Матвеев рассказал в суде, как его друг и коллега Геннадий Боднарчук влиял на власти столицы Карелии и решал вопросы бизнеса и политики.

В Петрозаводском городском суде допросили в качестве свидетеля экс-депутата, бизнесмена и бывшего заместителя председателя Петрозаводского городского совета Валерия Матвеева. Осужденный за взятку Матвеев в настоящее время отбывает наказание в колонии. В городском суде он дал показания по делу Геннадия Боднарчука, в которых подтвердил информацию о том, что бывший спикер горсовета имел внушительный авторитет и мог оказывать влияние на чиновников мэрии. Фактически фигурант коррупционного дела лоббировал назначение Ирины Мирошник на пост городского главы, а в дальнейшем имел доступ к кадровым рокировкам в кабинетах администрации, исходит из показаний свидетеля Матвеева.

По сути, Валерий Матвеев и Геннадий Боднарчук были больше, чем просто коллеги. Бывшие лидеры горсовета являлись товарищами, о чем в суде признался сам Матвеев. На вопрос о своих отношениях с Боднарчуком свидетель ответил, что они «были дружеские». Позднее Валерий Матвеев рассказал, что в период совместного общения они совершали визиты друг к другу в гости. «Я бывал дома у Боднарчука. Он был у меня дома», — объяснил Матвеев. Кроме того, гражданская супруга экс-спикера горсовета оказалась в составе владельцев совместной с Валерием Матвеевым фирмы, которая, как выяснилось, не занималась ничем, кроме выплат зарплаты Геннадию Боднарчуку.

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