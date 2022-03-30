Осужденный, напавший на сотрудников колонии, выслушал приговор суда в Карелии

В Карелии осужден мужчина, который в период отбывания наказания нанес удары двум сотрудникам колонии.

Сегежский суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года одиннадцать месяцев и два дня с отбыванием наказания в колонии особого режима 29–летнему мужчине. Он был осужден в период отбывания наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершённая с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Об этом информирует Следком Карелии.

Подсудимый был осужденным и отбывал наказание в исправительной колонии в Карелии. При проведении личного досмотра он высказывал в нецензурной форме претензии в адрес руководства учреждения. Не реагируя на требования сотрудников ФСИН прекратить противоправные действия и успокоиться, мужчина умышленно нанес удар рукой в лицо и по голове сотруднику исправительного учреждения. После этого подсудимый также нанес удары в лицо другому сотруднику учреждения, который пресекал его преступные действия.

В результате потерпевшие получили травмы, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что житель Карелии вышел из колонии, украл бутылку водки и снова получил реальный срок.