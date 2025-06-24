Осужденный по делу о гибели детей на Сямозеро инструктор получил ранение на СВО

27-летний инструктор лагеря в Сямозеро, где погибли дети, находится в зоне спецоперации.

Валерий Круподерщиков, осужденный за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, ушел служить в зону СВО. Об этом нашим коллегам из издания «Фактор» рассказала мама инструктора «Парка-Отеля «Сямозеро».

— Его из-под стражи отпустили и отправили на принудительные работы. А потом он практически сразу оказался там. В августе прошлого года, 2024-го, Валера получил тяжелое осколочное ранение по правой стороне. Долго лежал в госпитале в Москве. Выжил. Но теперь не видит на один глаз, в ноге штыри. Вернулся в часть. Продолжает служить. Получил награду — орден Суворова, — говорит мама Валеры Круподерщикова.

Судебные разбирательства по делу о гибели 14 детей на Сямозеро длились почти 8 лет. Трагедия произошла 18 июня 2016 года. А 11 сентября 2024 года судья Петрозаводского горсуда Елена Голяева вынесла вердикт инструкторам. Павла Ильина, которого не было на момент трагедии на озере, где погибли 14 детей, приговорили к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 17 млн 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим, а Валерия Круподерщикова, тонувшего вместе с детьми, к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 36 млн рублей, также в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Вынесение обвинительного приговора вызвало общественный резонанс. Был организован сбор подписей за отмену приговора.

И 16 февраля прошлого года Валерию Круподерщикову смягчили наказание до 3 лет лишения свободы вместо шести и заменили отбывание в колонии на принудительные работы. Он из-под стражи был освобожден. Павлу Ильину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Он был освобожден в связи с истечении срока давности.

Трагедия произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» на рафте и двух каноэ по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. В озере начался шторм и каноэ перевернулись. Погибли 14 подростков. По данным следствия, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены сложные погодные условия.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. 18 марта 2019 года бывшего директора лагеря Елену Решетову, не признавшую себя виновной, осудили на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Аналогичное наказание суд назначил и ее заместителю Вадиму Виноградову, признавшему свою вину. Бывшего и действующего руководителей Карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Но им вынесли оправдательные приговоры, оставив за ними право на реабилитацию, которым они воспользовались, получив денежную компенсацию.