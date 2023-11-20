Осужденный пожизненно за жестокое убийство Дианы Фроловой требует отменить приговор

Расчленитель в Карелии требует отменить пожизненный срок и пересмотреть дело.

Как рассказал «Московскому комсомольцу» адвокат Николай Коновалов, 51-летний расчленитель Василий Петров, зверски убивший 25-летнюю Диану Фролову, 15 ноября подал апелляционную жалобу во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге с требованием отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение.

Пока апелляционную жалобу не рассмотрят, Петрова будут содержать в СИЗО -1 Петрозаводска.



Напомним, 31 октября судья Денис Катанандов приговорил Василия Петрова, признанного виновным в изнасиловании, убийстве, расчленении 25-летней девушки, к пожизненному лишению свободы.



Ранее коллегия присяжных заседателей признала Василия Петрова виновным по всем преступлениям, в которых он обвинялся: изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества.



Вину в совершенном преступлении он признал, но лишь частично.

Напомним, Диана Фролова пропала в Петрозаводске 12 июля 2022 года. В ее квартире на Карельском проспекте были обнаружены следы крови. Друзья девушки и волонтеры самостоятельно искали Диану, останки которой позже были обнаружены в лесу возле деревни Машезеро.



Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы Василий Петров. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании. Сам мужчина вину не признавал, эксперты признали его вменяемым.