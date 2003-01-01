Осужденный в Карелии получил 231 взыскание за полгода жизни в колонии-поселении

Сегежский городской суд удовлетворил ходатайство администрации колонии-поселения №4 и перевел осужденного Ш. для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. Поводом стало беспрецедентное количество дисциплинарных взысканий.

Как установил суд, за шесть месяцев отбывания наказания в колонии-поселении 31-летний Ш., осужденный за кражу, был подвергнут дисциплинарному взысканию 231 раз. При этом он ни разу не поощрялся и был признан злостным нарушителем установленного порядка.

В судебном заседании осужденный и его защитник возражали против перевода. Ш. пояснил, что считает некоторые требования администрации незаконными, поэтому не видит смысла их выполнять.

Однако суд, учитывая характеристику осужденного и рекордное количество действующих взысканий, признал основания для перевода безусловными. На основании части 4 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ Ш. будет отбывать оставшийся срок в колонии общего режима.

