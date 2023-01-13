Осужденный за нападение на женщину в Петрозаводске оказался причастен к серии краж из гипермаркетов

Петрозаводский городской суд вынес приговор обвиняемому в многочисленных кражах из гипермаркетов, угрозе убийством и причинении вреда здоровью.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд признал 42-летнего жителя города виновным в совершении 10 преступлений по фактам хищений имущества и продуктов питания из торговых залов гипермаркетов Петрозаводска в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Общая сумма причинённого ущерба составила более 60 тыс. рублей.

Кроме того, суд установил, что в декабре 2021 года от рук подсудимого пострадала его знакомая. Когда женщина приехала к нему гости, произошла ссора, во время которой мужчина стал угрожать ей смертью, а после, решив запугать, взял в руки ножницы и нанес ей несколько ударов. На помощь пострадавшей пришел сосед по дому.

Подсудимый приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.