Осужденный за покушение на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Фролов согласился с приговором суда

Приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову, осужденному за покушение на мошенничество, вступил в законную силу.

Получившие условные сроки лишения свободы и маленькие штрафы Александр Фролов и его подельник Борис Александров – руководитель частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда», апелляционные жалобы в Верховный суд республики подавать не стали. С апелляционным представлением не обращалась и прокуратура.

Приговор теперь уже бывшему первому замначальника МЧС Карелии Александру Фролову и его подельнику Борису Александрову – руководителю частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда», осужденным за покушение на мошенничество, вступил в законную силу. Об этом «Столице на Онего» сообщили в суде, отметив, что Фролов и Александров апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии не подали. С апелляционным представлением туда также не обратилась и прокуратура.

Напомним, что в мае этого года судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов признал Фролова и Александрова виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд приговорил Фролова к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, и назначил 100 тысяч рублей штрафа.

Подельник Фролова – Борис Александров был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Отметим, что оба они написали явки с повинной и активно способствовали расследованию совершенного ими преступления. Ранее гособвинение просило суд приговорить как Фролова, так и Александрова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что Александр Фролов и Борис Александров, противозаконная деятельность которых была выявлена и пресечена в результате совместной работы УФСБ и МЧС Карелии, были арестованы петрозаводским судом 21 ноября 2019 года. Однако после того, как оба они признали свою вину, Фролова выпустили из СИЗО под домашний арест, позже заменив его на подписку о невыезде, а Александрова освободили до суда под залог в 1 миллион рублей.

По версии следствия, незадолго до задержания Александров, являющийся финансовым директором ООО «Технический центр-112», выполняющего работы по установке пожарной сигнализации, и полковник внутренней службы Фролов, сфальсифицировали документы. Согласно им, федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Республике Карелия» (далее – Центр) якобы в полном объеме не выполнило заключенный им с ранее возглавляемым Александровым частным региональным учреждением «Добровольная пожарная команда», договор на оказание ему определенных услуг. Поэтому Фролов решил наложить на Центр штраф в размере почти 3,8 миллиона рублей. При этом, прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении по данному уголовному делу, в соответствии с заключенным сторонами соглашением об урегулировании задолженности, в случае его невыполнения учреждение «Добровольная пожарная команда» имело право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с «требованием о взыскании всей суммы задолженности в размере 12 853 290 рублей».

Однако довести преступный замысел до конца, с перечислением 3,8 млн рублей на подконтрольный Фролову и Александрову расчетный счет, им не удалось.