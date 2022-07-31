Осужденный за убийство житель Петрозаводска не смог добиться смягчения наказания

Мурманский суд отказал в замене наказания осужденному уроженцу Карелии.

Представитель Мурманской спецпрокуратуры участвовал в судебном заседании Кольского районного суда по рассмотрению ходатайства осужденного, который просил заменить ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким – ограничением свободы. Об этом пишет Информационное агентство «Би-порт».

Осужденный уроженец Республики Карелия отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления против личности. Ранее он уже был судим за совершение такого же преступления.

Суд первой инстанции, учитывая мнение спецпрокурора, а также информацию о нестабильном поведении осужденного во время отбывания им наказания в исправительном учреждении, в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания отказал в полном объеме.

Не согласившись с этим решением суда, петрозаводчанин направил апелляционную жалобу в Мурманский областной суд.

Учитывая позицию спецпрокурора, Мурманский областной суд оставил апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения, а решение Кольского районного суда об отказе в удовлетворении первоначального ходатайства – без изменения.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.