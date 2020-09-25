Осужденный за взятку бизнесмен из Петрозаводска рассказал о своей невиновности

Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Предпринимателя осудили за то, что он дал взятку руководителям Госкомимущества Карелии в лице экс-председателя Дениса Косарева и его заместителя Сергея Максимова.

За шесть дней до приговора Степан Морозов дал интервью корреспонденту "Столицы на Онего", в котором заявил, что не считает себя виновным и выразил надежду на справедливое решение суда.

Напомним, Морозов отправился в изолятор следом за Сергеем Максимовым, который 16 сентября был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток. От этого приговора целиком и полностью зависела судьба Морозова, в итоге он тоже отправился за решетку.

Уникальность ситуации заключалась в том, что Степан Морозов совсем недавно вышел на свободу, отбыв в местах заключения срок за первый эпизод дачи взятки. "Дело Морозова", как признавался сам фигурант, ранее было разделено на две части по числу предполагаемых взяток. Первый процесс завершился три года назад: суд признал петрозаводского предпринимателя виновным. Фигурант дела выслушал обвинение по четвертой части 291 статьи Уголовного кодекса РФ ("Дача взятки"), с которым выразил несогласие.

В итоге Степан Морозов был заключен под стражу в 2017 году и вышел на свободу в конце августа 2020 года.

Приговор по второму эпизоду был оглашен 16 сентября. Фигуранты дела – экс-чиновник Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Таким образом, Степан Морозов, пробывший на свободе меньше месяца, был вновь отправлен в изолятор.

Версии следствия и осужденного Степана Морозова читайте здесь.