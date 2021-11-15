Осужденным в Карелии напомнили о долгах

На территории Карелии проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» с целью выявления лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции и имеющих задолженность по исполнительным документам, сообщили в УФСИН республики.

Контроль за погашением осужденными причиненного ущерба осуществляется сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в тесном взаимодействии с приставами.

В операции принял участие 31 сотрудник УФССП России по Республике Карелия и 25 сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Карелия.

В период операции проверено 319 осужденных без изоляции от общества, являющихся должниками по исполнительным производствам. Проведены профилактические беседы с осужденными и их родственниками, оказана консультативная помощь, выданы направления в Центры занятости населения.