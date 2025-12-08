Освещение на Лососинском шоссе в Петрозаводске модернизировали

Установлены новые мощные светодиодные светильники.
В Петрозаводске завершилась модернизация наружного освещения на ключевом участке Лососинского шоссе. Работы провели специалисты МУП «Петрозаводские энергетические системы».
Как рассказала глава города Инна Колыхматоыва, на участке дороги от площади Древлянское кольцо до 56-го Внутриквартального проезда было установлено 79 новых магистральных светодиодных светильников. Эта серия консольных светильников специально разработана для освещения шоссе и широких дорог.
Новое оборудование отличается широким углом излучения и увеличенным световым потоком, что должно значительно улучшить видимость на дороге в темное время суток. Каждый светильник оснащен поворотным кронштейном, который позволяет регулировать угол наклона и максимально эффективно направлять световой поток.
Ранее новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске.