Освещение обустроили на подъезде к крупному дачному поселку в Карелии

Введен в эксплуатацию 600-метровый освещенный участок трассы «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщили в Упрдор «Кола», на трассе «Кола», около съезда к дачному поселку «Лучевое-2» обустроили уличное освещение.



Возле примыкания к трассе «Кола» региональной автодороги смонтировали 22 опоры. Их снабдили светодиодными осветительными приборами.



Общая протяженность участка - 625 метров, сообщили дорожники.







Помимо этого отрезка, в этом году в Карелии на трассе «Кола» проезжая часть будет освещена вблизи примыканий дорог к четырем населенным пунктам на юге республики: Новинка, Ковера, Березовая гора и Верхний Олонец. Суммарная протяженность этих линий освещения составит порядка 4,5 километра.



Освещение также смонтируют во время поэтапного капитального ремонта на недавно переданных в федеральную собственность автодорогах, в первую очередь в границах городов и поселков.



Планируется, что в ближайшее время системы освещения также появятся на трассе «Сортавала», около населенных пунктов Вуорио и Кирьявалахти. Недавно, говорится в пресс-релизе дорожной организации, этот проект одобрили специалисты Главгосэкспертизы России.



Общая протяженность освещенных участков федеральных автодорог в Карелии превышает 180 километров.