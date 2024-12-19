Освещение проведут в отдаленном районе Петрозаводска и вода будет возвращена в Университетский городок

Об этом сообщила Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

Освещение проведут в микрорайоне Резервный. Об этом на своей странице сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

По словам главы города, жители Резервного давно жаловались на отуствия в микрорайоне освещения. Инна Колыхматова съездила и пообщалась с людьми. Вместе они нашли пути решения.

«Дело в том, что Резервный в муниципальную собственность еще не передан. В нем на некоторых проездах установлены опоры электроснабжения и трансформаторные подстанции, которые городу не принадлежат. Их собственник — Россети. Представитель компании тоже был сегодня на встрече. Люблю такие „некабинетные совещания“, на месте совместно определили алгоритм дальнейшей работы.

Как итог — уже в ближайшее время появится освещение», — сообщила Инна Колыхматова.

Кроме того, мэр города отметила, что недалеко от Резервного повредился водопровод на Университетсткой улице. Аварию устраняли брагады «Водоканала». В домах Университетского Городка из-за повреждения отключили воду. Однако сейчас они подключены к резервной ветке. По вопросам перебоев водоснабжения можно обращаться в паблик или в диспетчерскую АО «ПКС-Водоканал» по телефонам: 76-64-04, 76-81-13. Также Инна Колыхматова сказала, что в места разлива воды подсыпали дорогу. А во время оттепели работники более качественно уберут проезжую часть.