Освещение улучшили на оживленной магистрали Петрозаводска

На улице Калинина в карельской столице модернизировали наружное освещение.

В Петрозаводске завершена модернизация освещения на улице Калинина. Сотрудники «Петрозаводских энергетических систем» установили 91 современный фонарь мощностью от 70 Вт до 150 Вт.



Ранее подобные работы завершили на улице Репникова и на Ключевском шоссе. Так, специалисты улучшили освещение транспортной магистрали от Ключевой улицы до Литейного сквера.



Напомним, масштабная модернизация системы уличного освещения началась в прошлом году. Работы проводятся на средства региональной субсидии и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Также напомним, ранее мы сообщали о новых фонарях на Борисовской улице в Соломенном.