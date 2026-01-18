Освященную воду можно набрать возле трех храмов в Петрозаводске

Коммунальщики организовали подвоз воды для жителей Петрозаводска.

Автоцистерны работают сразу в трех точках в течение дня: у храма Великомученицы Екатерины (Вольная, 10), у Крестовоздвиженского собора (Волховская, 1) и у храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона (Сыктывкарская, 34).

— За чистоту и качество переживать не стоит: при заливе и перевозке мы соблюдаем все санитарные нормы, — сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».

Напомним, сегодня отмечается один из 12 главных христианских праздников - Крещение. В России традиционно он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях. В Карелии в этом году организовано 5 официальных мест купания.

Ночью можно было окунуться в двух районах. На пристани Никольского и пристани Свято-Владимирского скитов на Валааме были организованы проруби.

А возле Храма святителя Николая в Повенце был установлен бассейн для всех желающих. В Лахденпохском районе на проведение купаний не было подано ни одной заявки. Но государственными инспекторами было организовано дежурство в месте традиционного купания на озере Пайкярви. А в Костомукше местный аквапарк продлил работу до 02:00, чтобы жители города в воде смогли отметить Крещение Господне.

Сегодня можно окунуться на Валааме, в Повенце, в Беломорске, на острове Кижи, в Олонецком районе возле часовни Важеозерского монастыря. Крещенские купания проходят в присутствии сотрудников МЧС.