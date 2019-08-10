Освободившихся из колоний Карелии 13 иностранцев выдворили из России

Подразделениями МВД по Республике Карелия выявлено более 3300 административных нарушений миграционного законодательства и паспортных правил, сообщили в миграционной службе Карелии.

Одним из основных направлений государственной миграционной политики является совершенствование мер ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ.

Подразделениями МВД по Республике Карелия выявлено более 3300 административных нарушений миграционного законодательства и паспортных правил. За нарушение режима пребывания составлено более 390 административных протоколов.

В сфере осуществления трудовой деятельности выявлено более 190 административных правонарушений.

За нарушение правил осуществления трудовой деятельности к административной ответственности привлечено 58 иностранцев, привлечено к ответственности 110 работодателей, в том числе за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии у них разрешений на работу либо патентов.

В текущем году принято 46 решений о сокращении срока пребывания иностранным гражданам на территории Российской Федерации, вынесено 100 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в Российскую Федерацию, в том числе на срок 10 лет, 17 решений о депортации иностранных гражданин, освободившихся из мест лишения свободы (депортировано 13 человек). Приняты решения о реадмиссии в отношении 7 иностранных граждан.

Судами приняты решения об административном выдворении 24 иностранных граждан с территории Российской Федерации.