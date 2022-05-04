Освободившийся из колонии житель Карелии не смог доехать до дома на угнанном автомобиле

В Калевальском районе участковый задержал подозреваемого в угоне автомобиля мужчину, который возвращался из мест лишения свободы.

По сообщению МВД Карелии, полицейский находился на обслуживании своего административного участка в одной из деревень в Калевальском районе, когда ему из дежурной части поступило сообщение о происшествии. Был угнан отечественный автомобиль, и, судя по имеющейся информации, угонщик направлялся в сторону, где находился участковый.

Вскоре полицейский заметил машину и задержал находившегося за рулем мужчину, а впоследствии установил обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, отбывший наказание за кражу 41-летний уроженец севера Карелии возвращался домой в Калевальский район. По пути, не доезжая до своего населенного пункта, он заехал к приятелю в один из поселков. Тот приютил гостя, снабдил одеждой и обувью. Визит растянулся на пару дней. А затем, как установил полицейский, зная, где хозяин хранит ключи от машины, гость угнал автомобиль. На чужой машине он решил добраться до конечного пункта назначения.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее рецидивиста из Карелии задержали в Санкт-Петербурге за угон автомобиля.