«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях

Михаил Охлопков рассказал об опасных заболеваниях, которые отошли на второй план по «озабоченности» человечеством.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о патогенных грибах, провоцирующих микоз. Последнее время он отодвинут на второй план по «озабоченности» человечеством, но, как считает министр здравоохранения Карелии, напрасно.

«По экспертным оценкам 15-30% всего населения земного шара страдают от грибковых заболеваний. Многим зараженным не везёт: по оценкам Центра по контролю за заболеваниями, от 30 до 60% пациентов, инфицированных грибком, умирают. Это одна из угроз человечеству», — написал Михаил Охлопков.

Главная защита человека — его собственное тепло, которое не выносят большинство из нескольких сотен опасных грибов. Поэтому они появляются на открытых участках кожи.

«Как происходит заражение человека? В основном, через складки кожи, где собирается влага. Ведь эти части тела холоднее, чем общая температура. Шмуэль Шохам, эксперт по инфекционным заболеваниям, предрекает, что по мере глобального потепления грибки эволюционируют и привыкнут к выживанию внутри человеческого тела. Уже существует вид грибков, способных заражать людей, который появился в результате изменения климата — Candida auris. Когда споры Candida auris попадают в кровь, они вызывают симптомы, похожие на бактериальную инфекцию», — уточнил глава карельского Минздрава.

Впрочем, по словам министра, иногда переносчиком может быть уличное или домашнее животное. Так люди заражаются заболеванием, в просторечии именуемое «лишаем».