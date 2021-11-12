От чего зависят шансы на получение ипотечного кредита

Как повысить шанс на получение ипотечного кредита.

Подать заявку на ипотеку можно в считанные минуты: достаточно заполнить Заявление-анкету на сайте выбранного банка и дождаться обратного звонка кредитного менеджера. Гораздо сложнее получить одобрение банковской организации. Прежде чем вынести положительный или отрицательный вердикт кредитор принимает во внимание большое количество факторов. От чего же зависит, выдадут ли заемщику ипотеку или нет, и как повысить шансы на получение необходимой суммы?

Рассмотрим подробнее критерии, на которые обращают внимание кредиторы при одобрении заявки. Среди параметров стоит выделить:

Платежеспособность. Это одно из главных требований банков, которое обусловлено их попыткой минимизировать возможные финансовые риски. Низкий уровень доходов и предпосылки к снижению платежеспособности могут стать причиной отказа в кредите. Эксперты рекомендуют при оформлении заявки указывать как официальные, так и дополнительные источники дохода, например аренду квартиры. Кроме того, следует заранее рассчитать параметры ипотеки с помощью онлайн-калькулятора, чтобы оценить финансовую стабильность и подобрать подходящие параметры кредитования.

Для отдельных категорий граждан государство разрабатывает специальные льготные программы, позволяющие снизить кредитную нагрузку и сделать условия погашения задолженности более мягкими. Так, семейная ипотека с государственной поддержкой помогает заемщикам взять кредит с процентной ставкой до 6%. Кроме того, кредитополучатели могут задействовать средства материнского капитала.

Требования к заемщикам и созаемщикам. Соответствие строгим критериям по возрасту, трудоустройству, семейному положению — важное условие кредиторов. Получить кредит может трудоустроенный гражданин от 21 года до 65 лет (на момент закрытия ипотечного договора) со стажем на последнем месте работы не менее 12 месяцев.

Кредитная история. Она хранит информацию о ранее оформленных кредитах, просрочках и штрафах, своевременности исполнения обязательств по оплате услуг ЖКХ и т. д. Наличие подобных темных пятен в кредитной истории может повысить риск отказа в выдаче займа.

Первоначальный взнос. Как правило, он составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого объекта. Чем большую сумму готов предоставить заемщик, там меньше придется брать в банке. При отсутствии первоначального взноса кредитополучатель может воспользоваться специальной ипотечной программой.

Ликвидность недвижимости. Объект ипотечного договора в подавляющем большинстве случаев выступает в роли залога. И чем менее ликвидна жилплощадь, тем сложнее банку ее в дальнейшем продать при неисполнении клиентом долговых обязательств. Чтобы доказать ликвидность недвижимости, проводят специальную оценку.

Для повышения шанса на получение ипотечного кредита заемщику необходимо провести анализ по указанным критериям, рассчитать параметры будущей ипотеки в онлайн-калькуляторе, запросить отчет о кредитной истории в БКИ и т. д. После этого можно заполнять и подавать заявку на сайте банка.

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей» (далее – Программа) по ставке от 3,5% для зарплатных клиентов и от 4% для остальных категорий клиентов. Ставка по кредиту действует в течение всего срока кредитования.

В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился первый и/или последующий ребенок. При этом заемщик и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство РФ.

Первоначальный взнос от 15% при условии отношения размера кредита (в случае рефинансирования)/остатка задолженности по кредиту (в случае заключения дополнительного соглашения о рефинансировании) к стоимости приобретенного жилого помещения должно составлять 85 и менее процентов.

Срок кредита: до 25 лет.

Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 02.07.2021 г.): ставки 3,5%– 9,5% для новых клиентов, зарплатный счет которых открыт в ПАО РОСБАНК, при условии применения опции «Семейная ипотека», только для граждан РФ, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился первый ребенок и/или последующие дети, являющийся (-иеся) гражданином (-нами) РФ, а также граждан РФ, у которых не позднее 31.12.2022 родился ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; размер кредита при условии документального подтверждения дохода от 600 000 руб. до 12 000 000 руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 300 000 руб. до 6 000 000 руб. для других регионов; первоначальный взнос от 15% при приобретении готовой или строящейся квартиры, совершения в связи со снижением процентной ставки по договору единоразового платежа в размере от 1% до 4% от суммы кредита (в зависимости от условий кредитного договора). Отношение размера кредита (в случае рефинансирования)/ остатка задолженности по кредиту (в случае заключения дополнительного соглашения о рефинансировании) к стоимости приобретенного жилого помещения должно составлять 85% и менее. Расходы по оценке, страхованию — в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний, при отсутствии хотя бы одного из видов страхования (страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков) банк вправе увеличить ставку на 1–4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. ПАО РОСБАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015 г.

Г. ПЕТРОЗАВОДСК

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