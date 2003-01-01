От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет

Врачи отделения УЗИ Республиканского перинатального центра рассказали, как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения.

Отделение УЗИ в Карельском перинатальном центре — это 8 диагностических кабинетов. Всего сотрудники делают до 120 исследований в день, в том числе на месте у постели пациента в условиях родильного зала и реанимации.

— Больше уверенности, что ребенок будет здоров, что никаких отклонений нет. Проверяться нужно, так спокойнее, — говорит пациентка Центра Виктория.

И врач Мария Белковская ее поддерживает. УЗИ — это не только для того, чтобы узнать, сколько детей мама ждет и какого пола. Это возможность выявить пороки развития малыша, а значит, в случае чего подготовиться к сложным родам. Скрининг делают трижды. Первый, когда младенцу всего 11-13 недель и он размером с человеческий палец. При этом уже видны органы. «Почки, желудок, сердце, мочевой пузырь», — перечисляет для мамы врач.

— Чувствуете, какие размеры в первом триместре? Мочевой пузырь всего 2,8 мм. А сам человек — длина от макушки до копчика — 66 мм. Мы ведем разговор о миллиметрах. Сейчас сердце человека чуть меньше спичечной головки. Вот представьте размер. И здесь мы должны посмотреть и четырехкамерный срез сердца — уточнить, что все четыре камеры есть, мы должны посмотреть дугу аорты — самый главный сосуд нашего организма, — говорит Мария Белковская.

Первый скрининг, по словам Марии, заключается в раннем выявлении пороков развития плода. Врачи смотрят анатомию маленького человека, на сколько плод соответствует сроку, на сколько хорошо формируется, развивается. Задача — заподозрить и увидеть, что в беременности происходит что-то не так.

Почему это важно, влияет ли УЗИ на уровень младенческой смертности и уменьшается ли число патологий с техническим прогрессом в сфере ультразвуковых исследований. Об этом подробнее в статье.