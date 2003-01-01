От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МАА рассказал о своем пути

Петрозаводчанин Марк Вологдин дал развернутое интервью «Столице на Онего».

Наша история о 25-летнем Марке Вологдине — первом петрозаводчанине, завоевавшем право драться в самой престижной международной спортивной организации по смешанным единоборствам (ММА) — Ultimate Fighting Championship (UFC) и получившем впервые в истории шоу денежный бонус за зрелищность.

В ночь на 8 октября Марк в отборочном турнире уступил единогласным решением судей эквадорцу Адриану Луне Мартинетти. Однако глава UFC Дана Уайт был впечатлен поединком и предложил контракт обоим бойцам. Так петрозаводчанин открыл для себя новую страницу.

Сейчас наш земляк находится в Лас-Вегасе в США. Но несмотря на временную разницу он легко согласился дать интервью «Столице на Онего». От ДЮСШ-5 в Петрозаводске до храма ММА в Лас-Вегасе. О том, как его отучали сдаваться, об учебе в гимназии № 17, карельской рыбалке и том, что хочет сказать каждому, кто верит в мечту. Об этом и много другом — читайте в нашем материале.