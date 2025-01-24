«От испуга успел отскочить в сторону с ребёнком»: кусок тяжелого снега обрушился на автомобиль в Петрозаводске

К счастью, трагедии удалось избежать, но машины получила механические повреждения.
Кусок тяжелого снега упал на машину во дворе на улице Калинина, 43. В этот момент из автомобиля выходил мужчина с ребенком. Он едва успел отпрыгнуть с ребенком в сторону. Об этом горожанин сообщил в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.
«От испуга успел отскочить в сторону с ребёнком. Благо никто не получил увечий и травм. На автомобиле поврежден капот, крыша и лобовое стекло. Буду обращаться в управляющую компанию для урегулирования убытков. В крайнем случае придётся обращаться в суд», — написал мужчина в соцсети.
Ранее писали о том, что ледяная глыба с крыши упала на мужчину в Петрозаводске.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание