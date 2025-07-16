Более 200 мер поддержки предоставили освободившимся из колоний в Карелии

Свыше 200 мер поддержки оказала служба занятости Карелии соискателям, освобождённым из мест лишения свободы.



Доля трудоустройства среди отбывших наказание граждан, обратившихся в службу занятости, составляет 44%.



В этом году уже 12 жителей региона этой категории трудоустроились на работу с помощью специалистов кадровых центров. Соискатели работают водителями, слесарями по ремонту автомобилей, пекарями и по другим направлениям.





Карьерные консультанты проводят в исправительных учреждениях республики встречи, которые призваны помочь заключенным в социализации, поиске работы и трудоустройстве после выхода на свободу.



— Социализация граждан, вернувшихся из мест лишения свободы — важное направление нашей работы. Одной из основных форм работы стали визиты службы занятости в учреждения исполнения наказаний, в том числе проведения ярмарок вакансий, — рассказывает директор Центра занятости Карелии Владимир Шестак.



С начала года служба занятости трудоустроила более 2 тысяч соискателей. В базе вакансий 6 тысяч свободных рабочих мест. Все предложения здесь — trudvsem.ru/.