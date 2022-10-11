В Карелии покупатели вновь пытались пронести мимо кассы алкоголь и закуску

Несколько краж продуктов и алкоголя пресекли сотрудники росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях в сетевом магазине Сортавалы нажали тревожную кнопку. Администратор рассказал прибывшей на место группе задержания, что в торговый зал вернулся гражданин, который несколько часов назад украл 3 бутылки крепкого спиртного и скрылся. Задержанным оказался 26-летний житель Лахденпохского района.

Еще трое нарушителей вневедомственная охрана задержала в Сегеже, Кеми и Петрозаводске. В Сегеже 27-летняя местная жительница намеревалась вынести из магазина крупу, мясные деликатесы и сыр. В столице Карелии 39-летняя горожанка без оплаты пронесла мимо кассы коньяк, мясную и молочную продукцию, конфеты.

Общая сумма ущерба превысила 5000 рублей. Нарушителей передали участковым.