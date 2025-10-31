От лимита на сим-карты до долгов по наследству: что важно знать о нововведениях ноября

В ноябре вступает в силу ряд новых законов и поправок, которые затронут как организации, так и граждан. Некоторые из нововведений носят экспериментальный характер, но влияют на миллионы людей уже сейчас.

О некоторых новшествах мы уже рассказывали. О других рассказал спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Объединили все воедино, чтобы вы не запутались.

Ответственность и контроль

Подготовка к отопительному сезону: вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для юридических лиц штраф может составить до 40 тысяч рублей, для должностных — до 10 тысяч.

Иностранные агенты: ужесточена ответственность иноагентов. Теперь им может грозить до 2 лет лишения свободы, если ранее они уже нарушали порядок деятельности или имеют судимость по этой статье.

Контроль за мигрантами: в Москве и Московской области завершается эксперимент по постановке иностранных граждан на учёт. Будет внедрен дополнительный механизм с использованием современных технологий для повышения контроля.

Финансы, налоги и наследство

Налоговые долги: с 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать задолженности по налогам, сборам и страховым взносам с граждан без суда, если спор по сумме отсутствует. При согласии долг будет списан через банк или работодателя. В случае возражения взыскание приостанавливается, и дело переходит в суд.

Информирование о долгах наследников: нотариусы теперь обязаны перед выдачей свидетельства о праве на наследство запрашивать кредитную историю умершего и письменно уведомлять всех наследников о наличии долгов. Это предотвратит ситуации, когда наследство принимается без знания о связанных с ним обязательствах.

Внутренний контроль в банках: большинству банков до 13 ноября необходимо утвердить обновленные правила внутреннего контроля. Изменения включают новые рискованные факторы и работу с цифровым рублем.

Для бизнеса и оборот товаров

Маркировка «Честный знак»: с 1 ноября в систему обязательной маркировки включаются растительные масла нескольких видов. Участникам оборота необходимо наладить передачу данных об этой продукции.

Оборот метанола: заниматься оборотом метанола и жидкостей с его содержанием смогут только те компании и ИП, которые внесены в специальный отраслевой реестр. Исключение — организации, работающие на оборону и безопасность страны.

Таможенные услуги: с 27 ноября подать заявление о предварительном решении по классификации товара можно будет исключительно в электронном виде.

Связь и прочие изменения

Лимит SIM-карт: до 1 ноября операторы связи обязаны были проверить количество номеров, зарегистрированных на одного человека. Номера, превышающие лимит в 20 штук, будут заблокированы. Это касается в первую очередь корпоративных номеров.

Напомним, призыв на военную службу в России станет круглогодичным.