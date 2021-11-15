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От охраны здания администрации главы Карелии потребовали быть «психологически устойчивыми к провокациям»

Новости. Общество
09:31, 19 Ноября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В случае «нештатной ситуации» охране необходимо обеспечить прибытие вооруженной группы быстрого реагирования в течение семи минут.

Парадный вход в здание администрации главы Карелии со стороны проспекта Ленина в Петрозаводске должен находиться под круглосуточным дежурством двух охранников, которым в случае «нештатной ситуации» необходимо обеспечить прибытие на объект группы быстрого реагирования с оружием и спецсредствами в течение семи минут. Такое требование установлено в техническом задании на охрану главного правительственного здания в карельской столице.

Как отмечается в документе, сами охранники должны «быть психологически устойчивыми к различного рода провокациям» и «выявлять подозрительных лиц с целью предотвращения возможных противоправных действий с их стороны». Сотрудникам охраны запрещено не только употреблять спиртное, но и читать на посту художественную литературу и вступать во внеслужебные разговоры.

Торги на услуги по физической и пультовой охране административных зданий объявлены Управлением делами правительства Карелии. Какие средства на это предполагается выделить из республиканского бюджета, читайте в статье «Сколько стоит охрана власти».  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-11-19 11:28:56
"...запрещено читать на посту художественную литературу ..." Ну с этим положением проблем в стране давно нет ...
Leopol'd
2021-11-19 10:32:39
"Очкую я, Славик!"
Полезный
2021-11-19 10:17:57
Шах и мат протестунам
demari
2021-11-19 10:58:56
Полезный, в методичке так написано ?
А сам то что думаешь ? )))
Вася
2021-11-19 10:01:54
Угадайте в какой самой богатой стране самая низкая средняя зарплата?
demari
2021-11-19 09:44:45
Готовятся к голодным бунтам ?
кир
2021-11-19 11:22:19
demari, не будет голодных бунтов, сторож. И ты не голодаешь. :)
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