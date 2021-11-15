От охраны здания администрации главы Карелии потребовали быть «психологически устойчивыми к провокациям»

В случае «нештатной ситуации» охране необходимо обеспечить прибытие вооруженной группы быстрого реагирования в течение семи минут.

Парадный вход в здание администрации главы Карелии со стороны проспекта Ленина в Петрозаводске должен находиться под круглосуточным дежурством двух охранников, которым в случае «нештатной ситуации» необходимо обеспечить прибытие на объект группы быстрого реагирования с оружием и спецсредствами в течение семи минут. Такое требование установлено в техническом задании на охрану главного правительственного здания в карельской столице.

Как отмечается в документе, сами охранники должны «быть психологически устойчивыми к различного рода провокациям» и «выявлять подозрительных лиц с целью предотвращения возможных противоправных действий с их стороны». Сотрудникам охраны запрещено не только употреблять спиртное, но и читать на посту художественную литературу и вступать во внеслужебные разговоры.

Торги на услуги по физической и пультовой охране административных зданий объявлены Управлением делами правительства Карелии. Какие средства на это предполагается выделить из республиканского бюджета, читайте в статье «Сколько стоит охрана власти».