От планов создания форелевого хозяйства решили отказаться после протестов активистов Карелии

Коммерческая фирма, собиравшаяся создать форелевое хозяйство на озере Лоухское в Карелии, отозвало заявку, поданную в министерство сельского и рыбного хозяйства.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Комиссия Минсельхоза планировала рассмотреть заявку 25 января.

«В январе 2023 года (до начала заседания комиссии) от юридического лица поступило обращение об отзыве заявки по определению границ рыбоводного участка на акватории озера Лоухское, и министерством принято решение об отмене заседания», — сообщили в Минсельхозе.

Ранее на озере Лоухское уже пытались определить рыбоводные участки, но отменяли эти планы из-за протестов населения и местной администрации. Вторая попытка так же вызвала недовольство активистов.

«Новое „предложение“, как видим, подальше отодвинуто от посёлка и, скорее всего, формально находится за пределами поясов зоны санитарной охраны питьевого водоснабжения. Но мы уверены, что жителям и администрации Плотинского сельского поселения хорошо известно, что воздействие форелевого хозяйства на качество воды и экологическую систему не лимитируется границами РВУ, нарисованными на карте», — сообщается в группе «Экологическая справедливость» Вконтакте.