От помощи фронту до патриотической работы с молодежью: ЕР совместно с НКО решает широкий круг задач

Это партнерство демонстрирует сплоченность и зрелость гражданского общества в государстве.

Поддержку реализации перспективных и востребованных проектов некоммерческих организаций оказывает «Единая Россия». Накануне партия провела форум гражданских инициатив сторонников ЕР, где обсудили новые формы поддержки НКО и их проектов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что современному государству нужна сплоченность людей вокруг общих ценностей и целей. Партия как безусловная часть гражданского общества готова быть партнером объединениям и НКО, которые реализуют социально значимые и актуальные проекты.

— В укреплении этого ценностного единства особая роль принадлежит вам — гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций. Об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, отмечая, что гражданское общество России показывает сейчас свою зрелость, патриотизм, — сказал Владимир Якушев.Он поблагодарил участников форума за работу и призвал направлять в партию свои предложения по развитию НКО в стране, которые после рассмотрения войдут в новую версию народной программы «Единой России». Документ представят в 2026 году. С ним партия выступит на выборах в Госдуму.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что гражданские объединения отличает благородное стремление помогать людям. Особенно важна их работа в ключевых на сегодняшний день направлениях: поддержка бойцов и их семей и патриотическое воспитание молодежи.

— Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив. Уверен, что форум станет площадкой для интересных и содержательных дискуссий, придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям, — подчеркнул Дмитрий Медведев.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на форуме, обратилась к участникам с предложением активно включиться в организацию и проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. Она напомнила, что в 2026 году исполняется 85 лет со дня вторжения войск фашистской Германии на территорию Советского Союза.

— Эта минута молчания соединяет нас с поколением, которое в 1941 году узнало о том, что на страну совершено вероломное нападение. Сегодня она является и оберегом для современной России, подтверждением того, что наши бойцы, участники специальной военной операции, воюя с неонацизмом, по-прежнему защищают мир, добро и справедливость, — сказала Ирина Яровая.Общероссийская Минута молчания проводится в стране с 2020 года по инициативе «Единой России».

В форуме приняли участие более двух тысяч человек: представители НКО, председатели региональных советов сторонников ЕР, эксперты и победители всероссийского конкурса гражданских инициатив партии. По его итогам была принята резолюция, в которую вошли предложения по улучшению системы взаимодействия и поддержки гражданских инициатив и НКО.