«От простого — к сложному»: жители Костомукши побывали на мастер-классе от олимпийской чемпионки

Анна Богалий научила костомукшан стрелять как олимпийский чемпион.

В первый день зимы в Костомукше прошел масштабный мастер-класс по биатлону, организованный двукратной олимпийской чемпионкой Анной Богалий. О том, как он прошел, рассказали в издании «64 параллель онлайн».

Мастер-класс прошел на лыжно-биатлонном комплексе и собрал не только профессиональных спортсменов, но и обычных жителей города. Все желающие смогли попробовать свои силы в стрельбе из винтовки и узнать секреты биатлонного мастерства от самой Анны Богалий.

Как сообщили в издании, Анна Богалий поделилась своим опытом и секретами успеха с юными спортсменами и взрослыми любителями. Она рассказала о том, как важно постепенно осваивать технику стрельбы и лыжной ходьбы, и что с каждым тренировкой мастерство будет расти. Олимпийская чемпионка также отметила уникальные условия для занятий биатлоном в Костомукше и пожелала всем присутствующим заниматься спортом и получать удовольствие.

Участники мастер-класса остались в восторге от встречи с легендарной спортсменкой. Многие из них впервые попробовали стрелять из винтовки и остались под впечатлением.

Тренер по биатлону из Костомукши Кристина Климова отметила важность таких мероприятий для популяризации биатлона в городе. По ее словам, мастер-класс подарил участникам массу положительных эмоций и вдохновил на занятия спортом.