От школьников не будут требовать сдавать экзамены в маске и перчатках

Школьников не планируется обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи ЕГЭ, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Власти регионов самостоятельно примут решение о целесообразности нахождения школьников на ЕГЭ в масках и перчатках, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию", - уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

"Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках", - сказал Игорь Круглинский в эфире передачи "Вести" на телеканале "Россия-1" во вторник 16 июня.

При этом Роспотребнадзор сообщал, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.