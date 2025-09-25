От школы до трудоустройства: «РКС – Петрозаводск» помогает молодым специалистам строить карьеру

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» сопровождает будущих сотрудников от первой летней подработки до целевого обучения и трудоустройства: как работает непрерывный карьерный лифт?
Все благодаря реализации программы «Школа — техникум — предприятие — ВУЗ», в которую входят:
— Трудоустройство несовершеннолетних по программе Управления труда и занятости (УТЗ).
— Целевое обучение по профильным направлениям.
— Поддержка молодых специалистов.
— Повышение квалификации и получение смежных профессий.
Карьерный путь на предприятии может начаться еще до поступления выпускников в учебное заведение. Например, по Программе трудоустройства несовершеннолетних от УТЗ, АО «ПКС — Водоканал» трудоустроило 19 учащихся школ.
Этот опыт позволил школьникам погрузиться в специфику профессии и определиться с дальнейшим направлением обучения: одна из выпускниц поступила в Архитектурно-строительный техникум (ПАСТ) по профильному направлению «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», а двое ребят рассматривают поступление в этот же техникум по направлению «Водоснабжение и водоотведение» после окончания школы в 2026 г.
После сезонного трудоустройства компания не прекращает поддерживать начинающих специалистов, а предлагает продолжить развитие по программе целевого обучения в среднем специальном (СУЗ) или высшем учебном заведении (ВУЗ).
Для обеспечения комфортного учебного процесса предприятие выплачивает студентам-целевикам стипендию. В 2024–2025 гг. регулярные выплаты получали 10 студентов в ПАСТ, 4 в ПетрГУ и 1 в Вологодской академии.
После окончания целевых договоров компания трудоустроила 11 человек. Сейчас на получение стипендии в 2025–2026 гг. оформляются 8 учащихся из ПАСТ и 2 из ПетрГУ. В 2025–2026 гг. планируется заключить 30 договоров на целевое обучение: 15 от «Водоканала» и 15 от «Тепловых сетей».
Показателен пример мастера «ПКС — Тепловые сети» Павлова Павла, который будучи студентом совмещал обучение в техникуме и работу на предприятии, затем заключил целевой договор и официально трудоустроился в компанию, прошел путь от слесаря до мастера района «ОТЗ». Павел не остановился на достигнутом и сейчас получает высшее образование по профильному направлению в ПетрГУ, а предприятие выплачивает ему стипендию.
Также предусмотрены меры поддержки молодых специалистов, среди которых:
— Частичная компенсация аренды жилья.
— Выплата после прохождения срочной службы в ВС РФ.
— Материальная помощь при получении первого образования по направлению деятельности.
«Группа компаний „РКС — Петрозаводск“ всегда поддерживает стремление к обучению, повышению квалификации и построению успешной карьеры. Мы убеждены, что ценнейший ресурс на предприятиях — это люди, труд наших сотрудников создает комфорт и уют в домах петрозаводчан, а истории успеха вдохновляют на новые профессиональные свершения», — отметил Главный управляющий директор группы компаний «РКС — Петрозаводск» Александр Сафронов.Заключить договор на целевое обучение с «РКС — Петрозаводск» можно обратившись в отдел подбора, учета и развития персонала на Свердлова, 18 (2 этаж, каб. 2.1, тел. 71-00-90).