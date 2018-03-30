От Школы Нотр-Дам до "Нотр-Дам де Пари"

Слушателям Карельской филармонии 31 марта предстоит за один концерт пережить рождение, становление и расцвет французской музыки.

Музыку от "поэм экстаза Средневековья" представителя Школы Нотр-Дам Перотина Великого (XII век) до "Аве Мария" из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" композитора Риккардо Коччианте (конец ХХ века) представят публике солисты филармонии.

Музыкальные шедевры девяти веков будут исполнены на аутентичных инструментах. Помимо привычных слушателю скрипки, виолончели, фортепиано, арфы и кларнета, на сцене полноправными участниками выступят колесная лира и клавесин. И если клавесин еще время от времени можно услышать в концертах, то колесная лира - это экзотика.

Ровесница Перотина Великого, колесная лира изначально была огромна и управляли ею два человека - музыкант и его помощник, который крутил большое наканифоленное колесо, при трении о струны издававшее звук. Появление портативной колесной лиры сделало этот инструмент очень популярным, его аналоги есть, пожалуй, во всех странах Европы. Колесную лиру использовали и участники группы "Led Zeppelin" Джимми Пейдж, и Роберт Плант в совместном проекте "No Quarter. Unledded".

На предстоящем концерте петрозаводскую публикую ждет и совсем другое путешествие в прошлое Франции - в трагические события Второй мировой войны. Речь идет о "Квартете на конец времени" Оливье Мессиана и драматической истории его написания. Музыка, которая и сегодня является одной из самых исполняемых, была создана узником нацистского концлагеря Мессианом в 1941 году. Премьера "Квартета" пришлась на зиму этого же года, и первые исполнителями были сами заключенные, а концертной площадкой - лагерный плац.

Остается добавить, что силами солистов филармонии (Леонид Янишен (кларнет), Александр Онькин (фортепиано), Прасковья Таникова (скрипка) и Надежда Рогушина (виолончель)) "Квартет на конец времени" будет исполнен впервые. А столь масштабный экскурс в историю французской музыки подготовлен десятью артистами филармонии и музыковедом, ведущей цикла концертов абонемента "Музыкальный салон" Татьяной Талицкой. Также в концерте примут участие Валентина Каменская (сопрано), Ольга Полякова (арфа), Мария Лысенко (клавесин), Владимир Горбунов (тенор), Татьяна Азанова (сопрано), Анна Чистякова (колесная лира). Прозвучат произведения Перотина Великого, Пьера Корбейского, Гийома де Машо, Жана-Филиппа Рамо, Гектора Берлиоза, Жоржа Бизе, Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси, Риккардо Коччианте и Оливье Мессиана.

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