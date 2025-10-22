От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

Агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже в ближайшие годы могут быть встроены во многие процессы бизнеса и общества. Об этом в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» рассказали эксперты Сбера российской молодёжи.
«Урок цифры» по теме «ИИ-агенты», разработанный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он проходит в школах России с 22 сентября до конца октября 2025 года, участниками стали уже более 2 миллионов человек.
Обработка документов, синтез новых знаний, консультирование в режиме реального времени, ответы на обращения, программирование — с каждым годом искусственный интеллект осваивает всё новые горизонты и трансформируют целые отрасли. AI-агентами сегодня называют «умные» программы. Они не просто выполняют команды, а могут сами определять, что нужно делать для достижения цели. Сегодня AI-агенты уже научились брать на себя рутинные задачи и начинают осваиваться в физическом мире. Они постоянно наращивают автономность: улучшают собственный код, находят и анализируют нужную информацию, учатся на своём опыте, адаптируются в незнакомой среде и принимают решения.
Урок от фонда «Вклад в будущее» помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов. Материалы останутся доступны на сайте Всероссийской акции и после ее официального окончания.
Константин Виноградов, управляющий Карельским отделением Сбербанка:
«Мы видим, насколько важно в вопросе новых технологий двигаться от простого информирования к реальному вовлечению. Детям уже недостаточно знать, что такое искусственный интеллект, — им интересно, как он работает и где применяется. От создания контента до анализа данных — ИИ-агенты становятся их цифровыми помощниками. И наша задача — показать эту практическую сторону!».
Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Благотворительный фонд «Вклад в будущее» — один из 7 партнёров, разрабатывающих и организующих урок в текущем учебном году. В регионах России проходят открытые уроки с участием сотрудников Сбера, волонтёров, педагогов и родителей. Любой взрослый может провести урок в школе, используя материалы с сайта проекта. Для педагогов доступны методические рекомендации и сценарии занятий с учётом разной технической оснащённости классов.