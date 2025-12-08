На конкурсе «Дока Юниор» в Петрозаводске выясняли, кто лучший молодой слесарь

В Петрозаводском архитектурно-строительном техникуме (ПАСТ) состоялся конкурс профессионального мастерства «Дока Юниор».
Конкурс прошел по профессиям слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей и слесарь аварийно-восстановительных работ среди студентов направления «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Ребята продемонстрировали уверенные знания и практические навыки, которые уже сегодня делают их востребованными на рынке труда.
— Участие в конкурсе дает возможность студентам проявить себя и продемонстрировать свои навыки потенциальному работодателю, — отметил директор ПАСТ Михаил Гордин.
Учащиеся не понаслышке знакомы с реальной производственной средой, ведь уже прошли практику на предприятиях «РКС — Петрозаводск». Поэтому конкурс стал для них ещё одним шагом к профессиональному росту.
Особенностью конкурса стало то, что его совместили с квалификационным экзаменом. Все участники успешно прошли испытание и получат свидетельства о профессии — значимый документ, который станет дополнительным подтверждением их мастерства при дальнейшем трудоустройстве.
Перед началом испытаний ребят напутствовал директор по персоналу «РКС — Петрозаводск» Владимир Шарупич. Он пожелал студентам уверенности, смелости и стремления к развитию, подчеркнув, что город нуждается в сильных, мотивированных технических специалистах.
Конкурс включал два этапа:
— теоретическое тестирование, где участники демонстрировали свои знания в условиях ограниченного времени;
— практическое задание, в рамках которого необходимо было выявить дефекты теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения.
Ход работы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли заместитель главного инженера «ПКС — Тепловые сети» Виталий Остапович и начальник службы технологии «ПКС — Водоканал» Юрий Бобков. Жюри внимательно наблюдало за тем, как участники выполняют задание, оценивая не только правильность действий, но и аккуратность, соблюдение порядка на рабочем месте, а также умение работать в условиях ограниченного времени.
«РКС — Петрозаводск» поздравляют ребят, которые уже на этапе обучения демонстрируют высокий уровень профессионализма и стремление к новым достижениям. Среди таких студентов растут будущие надёжные специалисты, которые будут развивать коммунальную сферу в Петрозаводске.